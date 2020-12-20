3 ilde korkutan deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 4,7, Kuşadası Körfezi açıklarında 4, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde ise 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Can ve mal kaybı yok



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tuşba olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin merkez üssü olan ilçedeki kırsal mahallelerde ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Kuşadası Körfezi’nde 4 büyüklüğünde deprem



Ege Denizi’nde ise, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın’dan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 05.45’te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kuşadası Körfezi’nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.



Erzincan 3.1 ile sarsıldı



Erzincan’da ise 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan verilerde, merkez üssü Erzincan’ın Refahiye ilçesinde saat 14.17’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu ve hissedilmediği belirtildi.