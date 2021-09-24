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Yerel 3 İlde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı
Yerel

3 İlde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mersin, Bursa ve Diyarbakır'da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 11:16:00 -
3 İlde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"ta kullanıcı kayıtları bulunan ve örgütün faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin, Bursa ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

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