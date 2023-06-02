3 ilde düzensiz göçmen hareketliliği!
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 155 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 155 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çanakkale, Balıkesir ve İzmir açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 155 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
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