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Ekonomi 3 hisse için tedbir kararı!
Ekonomi

3 hisse için tedbir kararı!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 11:12:00 -
3 hisse için tedbir kararı!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 3 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Erciyas Çelik Boru (#ERCB.E) payları 21/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Mobiltel İletişim (#MOBTL.E) paylarında 21/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Vanet Gıda (#VANGD.E) payları 21/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
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Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

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