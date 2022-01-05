  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 3 hırsız suçüstü yakalandı
Aktüel

3 hırsız suçüstü yakalandı

Kayseri'de ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 21:48:00 -
3 hırsız suçüstü yakalandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde ikametten hırsızlık yapan 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uğurevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İkamete yapılan operasyonda S.D. (33), S.B. (32) ve S.B. (22) suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli yarın adli mercilere sevk edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay