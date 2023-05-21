3 haftadan az bir süre kaldı! Türkiye'ye o tarihte euro yağacak

İstanbul’un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı İstanbul ekonomisine de önemli katkı sağlayacak.



İstanbul’un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finalistleri belli oldu. 75 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak final müsabakasında İngiliz Manchester City ile İtalyan Inter kozlarını paylaşacak. Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi finali hem kulüpler hem futbolcular hem de finalin düzenleneceği şehir için çok büyük bir ekonomiyi de temsil ediyor.

50 bin turist, 60 milyon euro harcama bekleniyor

Büyük final kapsamında, İstanbul’a 50 bine yakın turistin gelmesi ve en az 60 milyon Euro’ya yakın harcama yapması bekleniyor. Finali kazanan kulüp ise grup maçları, son 16 tur, çeyrek final ve yarı final gelirleriyle beraber bu sezon 84 milyon Euro’yu kasasına koymuş olacak.

Demirer: Fiyatlar çok yükseldi, fazla mesaiye hazırlanıyoruz

TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer, mayıs ayını seçimden dolayı temkinli geçiren yurtdışı turizminin hazirana hazırlandığını belirtti. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TÜRYİD) olarak bir süredir İngiltere’nin yanı sıra iddialı olan Real Madrid’den dolayı İspanya’dan da “Gelirsek şunları yaparız, bunları planlıyoruz” şeklinde görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Demirer, “Sektör mayısın bekleyen, ertelenen taleplerine ek olarak Final maçı nedeniyle de haziran ayından umutlu. Fiyatlar çok yükseldi. Lüks mekânlar, teraslar hazırlıklarını yapıyor. Fazla mesaiye hazırlanıyoruz. Zaten gelen turist güçlü Türk mutfağını deneyimlemeyi talep ediyor. Özümüzü hizmet olarak sunduğumuz sürece başka hazırlığa gerek yok. Elbette Michelin yıldızlı restoranlara artı talep gelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.