3 haftada inci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil

Kadın, erkek hiç fark etmez herkes güzel bir gülüşe sahip olmak ister. Güzel bir gülüşün ilk işareti ise inci gibi bembeyaz dişlerden geçiyor. Peki, bembeyaz dişlere sahip olmak bir rüya mı?

Yor haritasını açıklıyoruz

Dişlerinizin beyaz görünmesi için doktora gitmek ya da piyasada satılan aparatlara para harcamak istemiyorsanız size bir yol haritası sunalım. Yol biraz uzak olsada (!)

Beyaz kısımlara dikkat

Öncelikle mutfağa gitmeniz ve meyvelikten bir portakal çıkarmanız gerekiyor. Sonrasında portakalı bıçak yardımı ile soymanı gerekiyor. Ancak portakalı soyarken kabuktaki beyaz kısma zarar vermemeye dikkat edin.

Temizlik önemli

Portakal kabuğunun beyaz kısmıyla dişlerinizi iyice ovalayın. Bu işlemi yaklaşık 5 dakika sürdürmeniz daha faydalı olacaktır. 5 dakikanın ardından dişlerinizi iyice fırçalamanızı hatta diş ipiyle araya giren portakalları temizlemeniz iyi olacaktır.

3 hafta devam etmelisiniz

Portakal kabuğu masajını düzenli olarak 3 hafta sürdürdüğünüzde dişlerinizdeki renk değişikliğini fark edeceksiniz.