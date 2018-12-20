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3 günlük yağışlar 1 buçuk aylık su getirdi

Sakarya'da etkili olan yağışlar sonucu 3 gün içerisinde seviyesi 21 santimetre yükselen Sapanca Gölün'de bulunan suyun şehrin 1 buçuk aylık su kullanımına eşdeğer olduğu açıklandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:09
3 günlük yağışlar 1 buçuk aylık su getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehirde etkisini gösteren son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü seviyesinin 3 gün içerisinde 21 santimetre yükseldiğini, bunun şehrin 1 buçuk aylık su kullanımına eşdeğer olduğunu ifade etti.

"1 buçuk aylık kullanıma eşdeğer"

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehirde etkisini sürdüren kuvvetli yağışlarla birlikte göl seviyesinin önemli oranda yükseldiğini açıkladı. Keleş, şehirde etkisini gösteren son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü seviyesinin 3 gün içerisinde 21 santimetre yükseldiğini, bunun şehrin 1 buçuk aylık su kullanımına eşdeğer olduğunu ifade etti.

"24 saat hazır bekliyoruz"

3 gün içerisinde Sapanca Gölü’nde 21 santimetrelik bir artış olduğunu söyleyen Keleş, “Sapanca Gölümüzün seviyesi 18 Aralık 2018 Salı günü 31,59 santimetre kotundayken, 19 Aralık 218 Çarşamba günü 31,67 santimetre kotuna, 20 Aralık Perşembe günü ise 31,80 santimetre kotuna ulaştı. 3 gün içerisinde 21 santimetrelik bir artış gözlendi. Yağışlar şehrimizin Sapanca Gölü’nden 1 buçuk aylık su kullanımına bedel 9 milyon 870 bin metreküplük su getirdi. Temiz su kaynaklarının her geçen gün daha da azaldığı dünyada gölümüzü örnek bir havza yönetimi modeliyle koruyoruz. Her türlü çevresel risklere karşı 24 saat hazır bekliyoruz. Yağışlar da gölün seviyesinin yükselmesi ve suyun deviniminin sağlanması için oldukça önemli. İnşallah bölgemiz bol kar yağışı da alır ve gölümüz maksimum seviyeye en kısa süre içerisinde ulaşır” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:09
  1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş
  2. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ)
  3. Sapanca Gölü
  4. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş

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