3 gündür süren orman yangını söndürüldü
Kahramanmaraş’ta 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alındı.
3 gündür devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 50 civarında arazöz ve su tankı, 10 dozer ve greyder ile müdahale edildi.
Yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha karşı soğutma işlemine geçildiği öğrenildi.