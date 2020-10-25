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Yerel 3 gündür süren orman yangını söndürüldü
Yerel

3 gündür süren orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş’ta 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:02:00 -
3 gündür süren orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alındı.

3 gündür devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 50 civarında arazöz ve su tankı, 10 dozer ve greyder ile müdahale edildi.

Yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha karşı soğutma işlemine geçildiği öğrenildi.

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