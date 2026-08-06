3 gündür her yerde aranıyordu! Dağlık alanda bulundu
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Aydın Söke'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki Muharrem Tosun, ekiplerin çalışması sonucu evinin yakınındaki dağlık alanda bulundu.
Aydın Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.
Yenikent Mahallesi'nde Muharrem Tosun'dan (49) 3 gündür haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.
Ekipler, Tosun'u evinin yakınındaki dağlık alanda buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Tosun, Söke Fehime Faik Kocagözler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.