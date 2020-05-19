  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi? Nihat Doğan kimdir?

İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

Bayram namazı tek kılınır mı? Bayram namazı evde nasıl kılınır?

EBA TV dersleri devam edecek mi?

Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor
için kalan
Aktüel

3 gündür düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi uzun süren çalışmalar sonucu kurtarıldı

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir apartmanın bodrum katındaki boşluğa düşen ve 3 gün mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 01:45:24 -
3 gündür düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi uzun süren çalışmalar sonucu kurtarıldı

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir apartmanın bodrum katındaki boşluğa düşen ve 3 gün mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.


Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı mahallesinde bir apartmanın bodrum katında sesler gelmeye başladı. Sesin geldiği yöne doğru ilerleyen apartman sakinleri bodrum katında kedi olduğunu tespit ettiler. Apartman sakinleri bodrum katında kediyi aramaya başlayınca, kedinin bir boşlukta olduğunu ve sahipli olduğunu fark ettiler. Apartman sakinleri yavru kedinin boşluktan kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar uzun süren çalışmalar sonucunda yavru kediyi boşluktan kurtardı. Yavru kedi özgürlüğüne kavuştuktan sonra uzaklaştı.


Yavru kedinin sahibi kadın, “ Kedimiz 3 gündür kayıptı. İtfaiye sayesinde kurtuldu. Kediyi 10 saniye filan görebildim. Arka 2 bacağı da yaralıydı. Kalçasında da bir sorun var gibi gözüküyordu. Kediyi yakalayabilirsek veterinere götüreceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı