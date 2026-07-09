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Gündem 3 gündür aranan kadın ormanda sağ bulundu
Gündem

3 gündür aranan kadın ormanda sağ bulundu

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3 gündür aranan kadın ormanda sağ bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadın hakkındaki endişeli bekleyiş yerini büyük bir sevince bıraktı. 6 Temmuz’da ortadan kaybolan Leyla Samur ormanda sağ olarak bulundu.

Akşehir’de 6 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Leyla Samur'un bulunması için AFAD, Yaren Arama Kurtarma Derneği, Sarıl Arama Kurtarma, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Leyla Samur, Atakent Mahallesi sınırlarındaki Düşler Şelalesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Bulunduğu bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerce dikkatli bir şekilde bulunduğu noktadan indirilen Samur, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Leyla Samur, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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