3 günde tuvalet eğitimi nasıl verilir? Çocuklarda tuvalet eğitimi nasıl olmalıdır?

3 Günde Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Çocuğuma tuvalet eğitimini nasıl vermeliyim diye soran anne babaların karşısına bir çok tuvalet eğitimi yöntemi çıkar. Bu tekniklerden biri de 3 günde tuvalet eğitimidir. Sadece 3 günde çocuğu tuvalete alıştıran teknik anne babalar için kolay ve pratik bir yöntemdir. Çocuğum tuvalete gitmek istemiyor diyen anne babalar için 3 günde tuvalet eğitimi nasıl verilir sorusunun cevabını ve diğer merak edilen detayları bir araya getirdik.

Çocuğumu hızlı bir şekilde tuvalete alıştırmak istiyorum diyorsanız Çocuk Gelişimi Uzmanı Selma Yenidoğan tarafından bildirilen 3 günde tuvalet eğitimini uygulayabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde hiç zorlanmadan bez masrafından kurtulabilirsiniz.

Çocuklarda tuvalet eğitimine 2 yaşından itibaren başlanabilir. 2 yaşındaki bir çocuk tuvalet eğitimine hem psikolojik hem de fiziksel olarak hazır demektir. Peki çocuğu nasıl tuvalete alıştırmalı? İşte Çocuk Gelişimi Uzmanı Selma Yenidoğan’dan 3 günde tuvalet eğitimi:

ÇOCUKLARDA 3 GÜNDE TUVALET EĞİTİMİ 1. GÜN

Öncelikle çocuğunuzu her zaman olduğu gibi giydirin. Yalnızca bez takmayın. Bezinin takılmadığını gören çocuğunuza bezinin ona hoşçakal dediğini anlatın ve bez kullanmaya artık gerek kalmadığını ifade edin. Bezsiz daha rahat ve mutlu olacağını anlamasını sağlayın.

Çocuğunuzun kahvaltısında tüketeceği besinlerini bol lif içerikli olanlardan seçmeye özen gösterin. Sebze ve meyveler lif oranı en yüksek gıda gurubundandır. Kuru kayısı ile yapılmış püre de bağırsakları çalıştırır. Tüm bunlara ek olarak yanında su da mutlaka içirin. Bu sayede çocuğunuzun mesanesi daha hızlı dolar. Böylece tuvalete çıkma ihtiyacı hisseder.

Çocuğunuzu artık tuvaleti geldiğinde size haber vermesini ve artık tuvaletini yalnızca lazımlığa yapması gerektiğini söyleyin. Ona lazımlığını sevdirin. Bunun için piyasada satılan renkli, çizgi film karakterli lazımları kullanabilirsiniz.

Çocuğunu tuvaletini yapacak gibi olduysa onu lazımlığa oturun ve kakasını oraya rahatça yapabileceğini anlatın.

Çocuğunuz lazımlığa tuvaletini yaptığında onu mutlaka övün, başını okşayın, aferin diyin, zaman zaman da alkışlayın yani doğru şeyi yaptığını ona hissettirin.

Çocuğunuz için kırtasiyeden bir defter bir de gülen yüz stickerı satın alın. Çocuğunuz tuvaletini her lazımlığa veya klozete yaptığında defterine 1 sticker yapıştırın. Bu yöntem 3 günde tuvalet eğitiminde çok önemli rol oynayacaktır.

ÇOCUKLARDA 3 GÜNDE TUVALET EĞİTİMİ 2. GÜN

Tuvalet eğitiminin 2.gününde de ilk günde yapılanları tekrar etmelisiniz.

Çocuğunuz kahvaltıyı yapıp tuvalete gittikten sonra bez bağlamadan onu dışarı çıkarın. Evinize yakın bir parka veya bahçeye çıkmanız yeterli olacaktır. Çocuğunuz altında bezi olmadığından başlarda kendisini pek huzurlu hissetmeyecektir. Bu yüzden ona bezsiz dışarı çıkmanın normal olduğunu ve tuvaleti geldiğinde size söylemesi gerektiğini anlatın. Çocuğunuz dışarıdayken tuvaletinin geldiğini söylediğinde eve dönün ve lazımlığı kullanmasını sağlayın.

Evden çok uzağa gitmeniz gereken bazı durumlarda ise yanınıza lazımlık, ıslak bencil, peçete ve temiz çamaşır almanız iyi olacaktır. Unutmayın, amacımız çocuğunuzun bezden kurtulması ve artık tuvaletini beze yapmaması.

ÇOCUKLARDA 3 GÜNDE TUVALET EĞİTİMİ 3. GÜN

Eğitimin 3.gününde de yine diğer günlerdeki gibi aynı şeyleri uygulayın. Ancak 3.gün dışarıda biraz daha uzun zaman geçirmek için bir plan yapın. Bu sayede bebeğiniz evden daha uzun süre uzak kalacak ve bu sürede tuvaletini kontrol edebildiği için kendine olan güveni artacaktır. Yine dışarıda olduğunuz süre boyunca çocuğunuza kakası veya çişi geldiğinde size söylemesini ve lazımlığa hemen gitmesini birkaç sefer hatırlatın.

ÇOCUKLARDA TUVALET EĞİTİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Çocuklarda tuvalet eğitim konusunda anne babaların sabırlı olması şarttır. Çocuğunuza sabırlı şekilde bu eğitimi verdikten sonra başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Tam tersi sabırsız olursanız, çocuğunuz bunu hisseder, mutsuz ve inatçı tavırlar göstererek bu eğitimi daha da zorlaştırabilir.

Tuvalet eğitimi döneminde çocuğunuz için lazımlık, tuvalet kağıdı ve diğer temizlik malzemeleri gerekli olacağından hazırlık yapmanız iyi olacaktır. Dolayısıyla, tuvalet eğitimi esnasında bütün malzemelerin yakında ve hazır halde olması işinizi çok kolaylaştıracaktır.

Yukarıda bildirdiğimiz tuvalet defteri, gülen yüz stickerı çocuğunuzun tuvalet eğitimini kısa sürede almasına yardımcı olacaktır. Kakasını yaptığında ise daha büyük daha özel stickerları deftere yapıştırarak onu ödüllendirebilirsiniz.

Çocuğunuza tuvalet eğitimi verirken onun daha fazla sıvı tüketmesine özen gösterin. Bu eğitim boyunca biraz meyve suyu takviyesi çocuğunuzu tuvalete çıkarmak için yardımcı olacaktır.

Çocuklarda tuvalet eğitimi için ona uygun örnekler vermek faydalı olabilir. Çocuğunuzun çevresinde olan tanıdıklarından büyük kuzenleri, abisi,ablası ve ailesinin artık bez kullanmadığını ve sadece çamaşır giydiğinden bahsedin. Bu kişilerin tuvaletleri geldiğinde beze değil tuvalete yaptığını anlatın. Çocuğunuzun kendisinin de artık bebek değil kocaman çocuk olduğunu anlatarak onu cesaretlendirin.

Çocuğunuza tuvalet eğitimi verirken ona gün içinde sık sık “Tuvalete gitmek ister misin, çişin var mı” gibi soruları sorun fakat onu çok bunaltmayın.

3 Gün Tuvalet Eğitimi İşe Yaramazsa Ne Yapmalı?

Çocuğunuzun neden lazımlığı kullanmak istemediğini anlamaya çalışın. Lazımlığı rahat değil mi? Lazımlığı koyduğunuz yeri istemiyor mu? Bu soruları çocuğunuza sorabilirsiniz. Çocuğunuza biraz zaman tanıyın, bir sonraki hafta yeniden deneyin. Eğer üç hafta boyunca deneyip sonuca ulaşamazsanız bir ay sonra yeninden deneyebilirsiniz. Çocuğunuz eğer tuvalet eğitimini anlamayacak yaşta ve beceride ise çocuğunuzun birkaç ay daha büyümesini bekleyerek tuvalet eğitimini deneyebilirsiniz.