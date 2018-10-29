THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

3 gün önce kaçırılan çiftçi, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3 gün önce kaçırılan çiftçi Hadi Oktay'ın (42) boş arazide cansız bedeni bulundu. Oktay'ın başına tabancayla 7 kez ateş edildiği ve cansız bedeninde kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili 25 kişi gözaltına alınırken, 7'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:38
3 gün önce kaçırılan çiftçi, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Mardin Kızıltepe'de yaşayan, 4 çocuk babası, çiftçi Hadi Oktay'dan 27 Ekim Cumartesi günü uzun süre haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, Oktay'ın aynı gün Eski Hastane Caddesi kavşağında, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını tespit etti. Kentte cumartesi gününden beri aranan Oktay'ın, bugün Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde cansız bedeni bulundu. Oktay'ın başına tabancayla 7 kez ateş edildiği ve cansız bedeninde kırıklar olduğu belirlendi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürülen Hadi Oktay'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarınca alınıp, Fırat Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

7 şüpheli adliyede

Hadi Oktay'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i, serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:38
  1. Diyarbakır
  2. Mardin
  3. Kızıltepe
  4. Cinayet
  5. kaçırılan çiftçi ölü bulundu
  6. Hadi Oktay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebekler nasıl uyutulmalı?
    1. Bebekler nasıl uyutulmalı?
    2. Oktay Kaynarca'dan TBMM Başkanı Binali..
    3. Nijerya'da Alman gemisine saldırı! 11..
    4. Uyku öncesi öğrenme hızlanıyor
    5. Yol verme tartışmasında silahlar..
    6. Hapları bırak gülümse
    7. Boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
    8. Brezilyalı futbolcu öldürüldü!
    9. İşte İstanbul Havalimanı'ndan ilk..
    10. Gözleriniz kan çanağı olduysa...
    11. Gözlük merceği ilk defa...
    12. Yolcu kapasitesi 200 milyona kadar..
    13. Nefse yenik düşmek soluğumuzu kesiyor!
    14. CNN'e şüpheli paket gönderildi!
    15. İstanbul Yeni Havalimanı'na Devlet..
    16. Avrupa ülkeleri Türk Akımı'na..
    17. Hollanda basınından Cocu yorumu:..
    18. Putin'den kritik Suriye kararı!..
    19. Suriye'de yasaklı beyaz fosfor..
    20. Galatasaray'dan Belhanda açıklaması!
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?