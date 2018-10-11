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3 gün aç kalınca polisi arayıp cinayeti anlattı

Konya'da arkadaşını öldüren Tevfik İ. isimli adam saklandığı bağ evinde 3 gün aç kalınca polisi arayıp cinayeti itiraf etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:06
3 gün aç kalınca polisi arayıp cinayeti anlattı

Konya'da pazar günü arkadaşı Adem Sözüeroğlu'nu (70) av tüfeğiyle göğsünden vurup öldürdükten sonra kaçan, bir bağ evinde saklanan gazinoda garsonluk yapan Tevfik İ. (42), polisi arayıp, cinayeti itiraf etti. Ardından polis merkezine gelip teslim olan Tevfik İ., polisin verdiği yemekle karnını doyurdu. Tevfik İ., Sözüeroğlu'nu, kendisine küfür edip, taciz etmeye kalkıştığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Tevfik İ. ifadesinde, "Bağ evinde açlıktan öleceğimi sandım" dedi.

Hüyük ilçesinde oturan Tevfik İ., dün sabah saatlerinde polisi telefonla arayıp, geçen pazar günü yalnız yaşayan arkadaşı Adem Sözüeroğlu'nu av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Cesedin de Sözüeroğlu'na ait  2 katlı villanın çatı katında olduğunu belirtti. İhbar üzerine villaya giden polis, Sözüeroğlu'nun cesedini çatı katında buldu. Ardından telefon bağlantısı kesilenTevfik İ.'nin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Bu sırada  Tevfik İ., Hüyük Polis Merkezi'ne gelerek cinayet ihbarını yapan kişinin kendisi olduğunu ve cinayeti de kendisinin işlediğini belirtti. Ayakta durmakta güçlük çeken Tevfik İ., polise karnının aç olduğunu söyledi. Polisin verdiği yemekle karnını doyuran Tevfik İ., daha sonra cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Pazar günü Sözüeroğlu'nun evine gittiğini belirten Tevfik İ., ifadesinde, ''Sözüeroğlu ile oturup sohbet etmek için evine gittim.  Bir süre oturduk sohbet ettik. Sonra bana hakaret ve küfür ederek, taciz etmeye kalkıştı. Ben de duvarda asılı olan Ademin tüfeğini alarak ateş ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örtüp villadan kaçtım.''

Açlıktan öleceğini düşünüp, teslim olmuş

Eşkalini değiştirmek için tıraş olduğunu belirten Tevfik İ., ''Tıraş olup eşkalimi değiştirmek istedim. 3 gün boyunca bir bağ evinde kaldım. Yiyecek bulamadım. Açlıktan öleceğimi sandım. Sonra teslim olmaya karar verdim" dediği öğrenildi. 'Yaralama' suçundan poliste kaydı bulunan Tevfik İ., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürülen Sözüeroğlu'nun cesedi de otopsinin ardından İzmir'de defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:06
  1. İzmir
  2. Konya
  3. Cinayet

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