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Gündem 3 fakülte, 2 enstitü kuruldu
Gündem

3 fakülte, 2 enstitü kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 3 fakülte ile 2 enstitü kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 09:05:00 -
3 fakülte, 2 enstitü kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince alındı.

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