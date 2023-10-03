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Tarih 3 Ekim 1949: Kadı/Mebus Hoca Raif Efendi'nin vefatı
Tarih

3 Ekim 1949: Kadı/Mebus Hoca Raif Efendi'nin vefatı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 06:35:00 -
3 Ekim 1949: Kadı/Mebus Hoca Raif Efendi'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Kadı/Mebus Hoca Raif Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

1874 yılında Erzurum Murat Paşa mahallesinde doğdu. Erzurum’da ilk ve Rüşdiye›yi okuduktan sonra, Yetim Hoca Medresesi’ne devam etti. İstanbul Nüvvab Mektebi’ni bitirince Redif askeri oldu. Sırasıyla İspir, Dogubayazıd, Bitlis, Urfa ve Gümüşhane Naibi (Kadı vekili, Kaza kadısı) oldu. İstanbul’da geçici bir vazife ile bulununca, İttihat ve Terakki Fıkrası’na girdi. Bir süre sonra Erzurum kadısı tayin edildi.

Nisan 1913 de II. Osmanlı Erzurum mebusu seçildi. III. Mecliste de aynı sıfatı kazandı. 1918’de İstanbul’da Vilayet-i Şarkiye Müdafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti kurucularından oldu.


              Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

23 Temmuz Erzurum Kongresi sonunda Temsil heyetine seçilip Erzurum adına Sivas kongresine katıldı ve yeni Temsil heyetine Erzurum adına seçildi.


                             Sivas Kongresi Katılımcıları

Hoca Raif Efendi 1927’de Zonguldak, 1942’de Rize’de, 1946’da da Erzurum milletvekili seçilmiştir. 3 Ekim 1949’da Ankara’da vefat etti.

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