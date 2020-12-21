  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler
Dünya

3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah geliştirme alanındaki değişim hızının Formula-1'le bile kıyaslanamayacak düzeye ulaştığını ifade etti. Putin'in bu sözleri, "olası 3. Dünya Savaşı'na bir hazırlık mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:52:00 - 2020-12-21 18:05:21
3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin, silah geliştirme alanındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Silahlanma hızı Formula-1 hızını geçti"

Rusya lideri, "Bugün yerimizde saymanın kesinlikle kabul edilemez olduğuna dikkat çekmek isterim. Rusya Silahlı Kuvvetleri için kritik öneme sahip tüm alanlarda değişim hızı olağanüstü derecede yüksek. Buna Formula-1 hızı bile denmez, adeta uzay hızı. Eğer bir saniye bile duraklarsak, anında geri kalmaya başlarız" ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen ordularının üstünlük sağlamak için Rusya'yla kıyaslanmayacak büyüklükte para harcadığının bilincinde olmaları gerektiğini kaydeden Putin, söz konusu orduların Rusya'yı geçmelerine izin verme şansları bulunmadığını vurguladı.

3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi?

Rus liderin bu sözleri, "olası 3. Dünya Savaşı'na bir hazırlık mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi. 

'Karabağ'daki Rus barış gücü güvenliğin garantisi'

Dağlık Karabağ'da görev Rus barış gücünden de bahseden Putin, Rus askerlerin bölgede güvenliğin garantisi olduğunu ve barışçıl yaşamın tesisi için canlarını riske attığını kaydetti.

Putin, "10 Kasım'dan itibaren Rus barış gücü birlikleri Dağlık Karabağ'da verilen görevi yerine getirmeye başladı. Onların varlığı, askeri faaliyetlerin durdurulmasını öngören anlaşmalara uyulmasının garantisi oldu. Barışçıl yaşamın o bölgeye dönmesi için kendilerini, canlarını feda ediyorlar, maalesef kayıplar da oluyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın karanlığa gömüleceği iddia ediliyordu! 21 Aralık için açıklanan 'Büyük Kavuşum' gerçekleşiyor
Dünya

Dünyanın karanlığa gömüleceği iddia ediliyordu! 21 Aralık için açıklanan 'Büyük Kavuşum' gerçekleşiyor

Satürn ve Jüpiter'in 'büyük kavuşum'u bu gece gerçekleşiyor. Söz konusu olay dünya gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Kimilerine göre dün..
Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'
Dünya

Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını alması halinde yanıt vermeye hazır olduk..
Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Aynı zamanda Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı olan Alekberli, kadim Azeri toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bi..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay