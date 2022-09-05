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Spor 3 dev derbinin tarihi belli oldu!
Spor

3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 8. hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü, Beşiktaş-Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü ve Galatasaray-Beşiktaş derbisi de 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 21:56:00 -
3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 8. hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü, Beşiktaş-Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü ve Galatasaray-Beşiktaş derbisi de 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki 9 haftanın maç programını açıkladı.

6 ve 14. haftalar arasında oynanacak olan karşılaşmaların tarih ve saatleri TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla netlik kazandı.

Açıklanan programda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe, Beşiktaş - Trabzonspor ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinin tarihleri duyuruldu.

İşte açıklanan derbi tarihleri

2 Ekim Pazar
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

16 Ekim Pazar
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

5 Kasım Cumartesi
20.00 Galatasaray - Beşiktaş

Maç saatleri değişti

Süper Lig’de 8. haftadan itibaren karşılaşmaların saati 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

TFF internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır. Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatleri tekrar değerlendirilecektir. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine müsabaka planlanamamaktadır. Bununla birlikte müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir.”

 

 

 


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