3 çocuklu aileler için öyle bir paket hazırlandı ki!

Bebek doğum oranının çok düşük olması nedeniyle nüfusu hızla azalan Yunanistan, '3 çocuğu teşvik paketi'ni devreye sokuyor. Miçotakis hükümetinin eylül ayında açıklayacağı pakette, annelere ömür boyu emekli maaşı, araç vergisinin sıfırlanması, elektrik-su faturasında indirim ve pek çok kalemde ayrıcalık müjdesi bulunuyor.

10,5 milyon nüfuslu Yunanistan, bir yılda doğan toplam bebek sayısı 70 binlere düşünce '3 çocuğu teşvik paketi' hazırladı. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in eylül ayında açıklamaya hazırlandığı pakette, en az 3 çocuğa sahip ailelere pek çok ayrıcalık sağlanıyor.

Ta Nea gazetesindeki habere göre Atina yönetimi 'büyük aile' tanımını değiştiriyor. 1979 yılına dek 5 çocuklular 'büyük aile' tanımına giriyordu.

O tarihten günümüze dek ise 4 çocuklu aileler 'büyük aile' haklarından faydalanıyordu. Yasada, geniş aileyi tanımlayan 4 çocuk şartı artık 3 çocuğa indirilecek ve doğurganlığı teşvik için bir dizi uygulama hayata geçirilecek.

Buna göre, 3 çocuklu ailelerin almakta olduğu aile yardımı artırılacak, çocuklara sınavlarda ayrıcalık sağlanacak ve geniş aile üyeleri kamu kurumlarına atamalarda puan avantajından yararlanacak.

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3 çocuk sahibi serbest çalışanlara Yunan hükümeti yüzde 50 vergi indirimi hazırlarken, elektrik ve su faturalarında da indirim uygulayacak.

Araç alımlarında bu aileler için tescil masrafları azaltılırken, 6 kişilik araç alımında 'lüks yaşam vergisi' kaldırılacak.

Belediye etkinliklerinde bir dizi indirimden faydalanacak 3 çocuklu ailelerde anne-baba, işten çıkarılmaya karşı koruma, mahkeme masraflarında indirim, feribot için indirimli bilet, futbol maçlarını indirimli izleme, müze-tiyatroya ücretsiz giriş gibi avantajlardan faydalanacak.

En az 3 çocuğu bulunan annelere asgari tutarda emeklilik maaşı bağlanması da pakette yer alacak maddeler arasında.

Yunanistan'da çocuk doğurmanın teşvik edilmemesi halinde 2024-2049 yılları arasında 1,9 ilâ 2,6 milyon arasında bebeğin dünyaya gelmesi bekleniyor. Bu rakamlar Yunan nüfusunun geleceğini kurtarmaya yetmiyor.

Yıllık doğum oranının 1,2 olarak gerçekleştiği ülkede Yunan çiftler genellikle bir çocuk sahibi oluyor. Bu da nüfusun gerilemesindeki en büyük etken.