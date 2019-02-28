3 çocuk annesi kadın, eşinin kestiği ağacın altında can verdi Muğla'nın Yatağan ilçesinde Semra Özler isimli 3 çocuk annesi kadın, eşinin motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, eşiyle birlikte kesmeye çalıştıkları selvi ağacı üzerine devrilen Semra Özler (33), yaşamını yitirdi.



Şeref Mahallesi'nde yaşayan Abidin Özler, bugün öğle saatlerinde, 3 çocuğunun annesi Semra Özler ile Deştin Mahallesi'ndeki arazilerine selvi ağacı kesmeye gitti. Abidin Özler'in motorlu testere ile kesmeye çalıştığı ağaç, bir anda yanındaki eşi Semra Özler'in üzerine devrildi. Ağır yaralanan Özler, olay yerine çağrılan ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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