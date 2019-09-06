3 çocuğuyla evden ayrıldı, 19 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da 3 çocuğunu yanına alarak evden ayrılan kadından 19 gündür haber alınamıyor.

Hicret Mahallesi Çeçen Sokak’ta yaşayan Semra Kaya (47), 18 Ağustos Pazar günü 11 çocuğundan Emirhan (12), Muhammet (9), Umut (7) ile birlikte evden ayrılıp bir daha dönmedi. Tarlada yevmiye ile çalışarak ailesini geçindiren Hikmet Kaya (50), işteyken ağabeyinin araması üzerine eve geldi. Akşama kadar bekleyen Kaya, eşinin ve çocuklarının eve gelmemesi üzerine arayamaya başladı. Aramaları sonuçsuz kalan Kaya, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Evdeki kalan 3 çocuğu ile zor günler geçiren Kaya, eşinin ve çocuklarının bulunmasını istedi.

"Tek eve gelsinler bana yeter"

Eşini ve çocuklarının 19 gündür kayıp olduğunu belirten Hikmet Kaya, “3 çocuğumla birlikte kayıp. Kayıp olan çocuklarım Muhammet, Emirhan ve Umut. Allah için gören varsa bana bir haber versin. Çocuklarımı da, ailemi de seviyorum. Devletten yardım bekliyorum. Tek eve gelsinler bana yeter. 3 çocukla birlikte eşim kayıp. Nereye gittiysem bulamadım. Ağın, Arapgir, Pertek, Malatya olmak üzere her yere gittim. Herkese telefon açtım. Kimse yok dedi. Aramadığım yer kalmadı. Daha mecburi kayıp ilanı verdim. 11 tane çocuk var, birkaç tanesi evli. Ben işteyken kardeşim saat 09.00 gibi telefon açtı, dedi ’Eşin yok.’ Geldim ve gerçekten de yok. Terminale gittim araştırdım yok.Şuan 3 tane çocuk evde kaldı. Yediğimiz içtiğimiz belli değil. 19 gündür ne yemek yedim ne de uyumuşum” dedi.

"Anne gel perişan haldeyiz"

Gözyaşları içinde annesi ve kardeşlerinin gelmesini beklediğini dile getiren Mert Kaya ise, “Annemle kardeşlerimin gelmelerini istiyorum. Devletimizden yardım bekliyorum. Anne gel, perişan haldeyiz” diye konuştu.