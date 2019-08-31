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3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 3.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31
3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı çeşitli illerden gelen 170 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.


Rize’nin Çayeli ilçesinde, Çayeli Bisiklet Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı’na çeşitli illerden gelen 170 sporcu katıldı. Nefes kesen bisiklet yarışları Rize Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Çayeli ile Pazar ilçesini birbirine bağlayan yolun trafiğe kapatılmasıyla gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar Büyük erkekler, Yıldız erkekler, Büyük kadınlar, Genç kızlar, Yıldız kızlar ve Genç erkekler olmak üzere 6 kategoride gerçekleşti. Etkinliğe Rize Valisi Kemal Çeber, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş izleyici olarak katıldı. Yarışmalar sırayla Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı ve protokolün verdiği startlarla başladı.



Büyükbakırcı: "Çayeli artık bisiklet ilçesi oldu"


Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı, Çayeli’nde gerçekleşen Kriteryum yol yarışlarını uluslararası boyutlara taşımak için çalışma yapacaklarını dile getirerek“Çayeli’nde 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz yarışın 5. Ayağı başarılı bir şekilde devam ediyor. Spor için çok önemli bir gün. Çayeli artık bisiklet ilçesi oldu. Kemal Bey’in büyük katkıları oldu, kendisi Rize’nin hatta Karadeniz’in temsilcisi. Biz bu organizasyonları devam ettireceğiz. İlçemizin tanıtımı açısından, sporun yaygınlaşması açısından bu yarışları uluslar arası boyutlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.


Bu yıl 3.’sünü düzenledikleri yarışları ilerleyen yıllara aynı şekilde taşıyacaklarının altını çizen Çayeli Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Kemal Arıcı ise “Türkiye’nin dört bir yanından 170 sporcu ile Çayeli 3. Kriteryum yol yarışlarını yapıyoruz. Federasyonda artık bu oturdu. Bundan sonra bu iş 4,5,6 diye devam edecek. İlerleyen yıllarda mutlaka uluslararası standartlarda olacak. Çayeli çok güzel bir gün yaşıyor. Emeği geçen yönetici ve idarecilere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Çayeli belediyesi olarak gençlerin spora yönlendirilmesine katkı noktasında hiçbir şeyden kaçınmadıklarını dile getiren belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı değerli büyüğümüz Fahri Kasırga’nın öncülüğünde böyle bir etkinlik ilçemize başlamış oldu. Bu etkinliğe aracı olan federasyon temsilcimiz sağ olsunlar. Bu işin öncülüğünü Fahri ağabeyimizden alarak devam ettiriyorlar. Bu yıl 3.’sü yapılıyor. Daha önce arkadaşlarımız belediye başkanlığı noktasında bu yarışlara pek ilgi göstermemişler ama biz sporun her çeşidine önem veriyoruz. Biz gençlerimizin sporla ilgili ve alakalı olmasını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31
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