3 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS2020/8 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

- Tercih işlemleri 16 Haziran'da başlayacak

Adaylar başvurularını, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.



- 3 bin kadrodan 2 bin 302'si hemşire

Atama yapılacak 3 bin kadrodan 2 bin 302'si hemşire, 60'ı ebe ve 606'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini, söz konusu personelin İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edileceğini bildirmişti.