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Aktüel

3 bin kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Malatya’da 3 bin kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:50:25 -
3 bin kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Malatya’da 3 bin kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçadağ İlçesine bağlı bir mahallede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 3 bin kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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