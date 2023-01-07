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Yerel 3 bin avroya satmak isteyen zanlılar yakalandı! Kayseri'de çaldıkları halıların değeri binlerce TL ediyor
Yerel

3 bin avroya satmak isteyen zanlılar yakalandı! Kayseri'de çaldıkları halıların değeri binlerce TL ediyor

Kayseri'de çalınan halılar, müzayede salonunda 3 bin avroya satılmak üzereyken jandarma tarafından ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 22:56:00 - 2023-01-07 23:05:36
3 bin avroya satmak isteyen zanlılar yakalandı! Kayseri'de çaldıkları halıların değeri binlerce TL ediyor

Kayseri'de çalınan halılar, müzayede salonunda 3 bin avroya satılmak üzereyken jandarma tarafından ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gesi Mahallesi'ndeki bir evden 3 el dokuması yün halı ve bir Isparta halısı ile bir televizyon çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Jandarma, çalışmalar neticesinde halıları, kent merkezindeki bir müzayede salonunda 3 bin avro karşılığında satılmak üzereyken ele geçirdi.

Kayseri Olay: Çaldıkları halıları 3 bin avroya satmak isteyen zanlılar yakalandı - Canlı Gaste

Olayla ilgili gözaltına alının B.A. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Çalıntı halılar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

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