3 bin avroya satmak isteyen zanlılar yakalandı! Kayseri'de çaldıkları halıların değeri binlerce TL ediyor

Kayseri'de çalınan halılar, müzayede salonunda 3 bin avroya satılmak üzereyken jandarma tarafından ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gesi Mahallesi'ndeki bir evden 3 el dokuması yün halı ve bir Isparta halısı ile bir televizyon çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Jandarma, çalışmalar neticesinde halıları, kent merkezindeki bir müzayede salonunda 3 bin avro karşılığında satılmak üzereyken ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alının B.A. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Çalıntı halılar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.