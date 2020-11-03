3 bin 746 litre kaçak içkiye el konuldu
Kırklareli’nde düzenlenen operasyonda 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 bin 746 litre kaçak içki ele geçirildi.