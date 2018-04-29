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3 bin 600 kilogram kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Van'ı Erciş İlçesi'nde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Erciş Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 600 kilogram balık ele geçirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 14:00
3 bin 600 kilogram kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan ve üreme dönemine girmesi nedeniyle avlanması yasak olan inci kefali balığını korumak için Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nde Erciş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Erciş Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda; toplamda 300 metre manyat ağı, 1 adet kayık, 350 kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirilirken, bin 750 kilogram canlı inci kefali balığı ise tekrar Van Gölü’ne bırakıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca kaçak avcılık yapan şahıslar hakkında 7 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.
Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi’nde de Muradiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığının ortak operasyonu sonucunda bin 500 kilogram balığa el konuldu.

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali av yasağı döneminde il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile jandarma, emniyet ve belediye birimleri tarafından 7/24 denetimler yapılarak kaçak avcılık yapmak isteyenlere izin verilmediğini söyledi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:00
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