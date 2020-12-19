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Yerel 3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!
Yerel

3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri yaptığı operasyon sonucunda altın varaklı Tevrat ele geçirdi. Tevrat'ın 3 bin 500 yıllık olup sağlam kalması ekipleri şoke etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:27:00 -
3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!

Muğla dışından Ü.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu öğrenilen altın varaklı ceylan derisine el ile yazılan Tevrat’ı satmak için Muğla’ya hareket ettiği bilgisi alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri plakası belirlenen aracı takibe aldı.

Menteşe girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada siyah ve kahverengi renkte deri kaplama, 32 sayfadan oluşan altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi.

İbranice yazıların ve sembollerin bulunduğu ceylan derisine el yazması altın varaklı Tevrat'ın Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemesinde yaklaşık 3-3 bin 500 yıllık olduğu belirlendi. Ele geçirilen tarihi Tevrat’a paha biçilemedi. Ü.B. isimli şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi, Tevrat Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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