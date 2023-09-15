  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu

Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Yunanistan'dan savaş çıkartacak adım! O kadar ileri gittiler ki burnumuzun dibinde bakın ne yaptılar

ABD'den müthiş Türkiye açıklaması

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler

Kiralık ev vaadiyle depremzedeleri dolandırıyorlardı! Şafak operasyonuyla yaklandılar

İyi Parti GİK toplantısının perde arkası; “Seçime ittifaksız girdiğimizde sıfırı çekeriz, her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olur”

41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Teknoloji 3 aylık sürede belli olacak! iPhone 12'ye yasak gelecek mi?
Teknoloji

3 aylık sürede belli olacak! iPhone 12'ye yasak gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:59:00 - 2023-09-15 10:59:49
3 aylık sürede belli olacak! iPhone 12'ye yasak gelecek mi?

Fransız yetkililer, iPhone 12'nin Fransa'daki satışlarını kısıtlamak için aldıkları önlemler konusunda Komisyon'a ve diğer üye ülkelere bilgi verdi. Peki yasak gelecek mi? İşte cevabı:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa'nın iPhone 12 satış yasağı kararı hakkında Komisyon'a ve üye ülkelere bilgi verdiğini, üye ülkelerin de bu kısıtlamayı incelemek için 3 ay süresi olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Sonya Gospodinova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Fransa'nın Apple iPhone 12 modelinin satışını durdurma kararı hakkında AB'de yürütülecek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dün Fransız yetkililer, iPhone 12'nin Fransa'daki satışlarını kısıtlamak için aldıkları önlemler konusunda Komisyon'a ve diğer üye ülkelere bilgi verdi. "diyen Gospodinova, bu bildirimin AB'nin radyo ekipmanı cihazlarına ilişkin direktifinde belirtilen ve Tek Pazar'da geçerli olan bir yükümlülük temelinde yapıldığını anlattı.

Birlik kuralları uyarınca bazı ürünlerin dolaşımını kısıtlayacak tedbirleri üstlenen veya alan üye ülkenin, bunu diğer üye ülkelere bildirmesi gerektiğini söyleyen Gospodinova, üye ülkelerin bu kısıtlamaları incelemek ve buna itiraz edip etmemek için 3 aylık süreleri olduğunu belirtti.

Gospodinova, "Mevcut durumda üye ülkelerin tepkilerini bekliyoruz. Komisyon, bu tepkileri beklerken herhangi bir önlem almayacak." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa'da elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden kurum, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'nin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu ortaya konulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23