3 ayda 916 bin yeni abone

Türk Telekom, 2018 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un toplam abone sayısı, 2018’in ocak-mart döneminde “son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı” olan 916 bin net abone kazanımı ile 42 milyon 600 bine yükseldi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, 2018 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, rekor artışlarla dolu ilk çeyrek sonuçlarının bunun en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

“BAŞARILI BİR İLK ÇEYREK GEÇİRDİK”

Attıkları her adımda Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Doany, şunları söyledi: “Uzun vadede Türk Telekom’a değer katacak karlı bir büyüme sağlamak için stratejik önceliklerimize ve operasyonel verimliliğimize odaklanarak son derece başarılı bir ilk çeyrek geçirdik. Etkin gider yönetimi politikamızın başarılı bir sonucu olarak FAVÖK marjımızı rekor seviyede yüzde 42’nin üzerine çıkardık. Satış gelirlerimizi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artırarak 4,7 milyar lira ile ilk çeyrekte hedeflediğimiz seviyeye ulaştık. Öte yandan, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığımız UFRS 15 ve UFRS 9 muhasebe standartlarının etkisiyle birlikte 2018 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik. İlgili değişiklik neticesinde FAVÖK’te yıllık öngörümüzü 7,0-7,2 milyar liradan 7,6-7,8 milyar liraya, yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü ise yaklaşık 3,5 milyar liradan yaklaşık 4,1 milyar liraya artırmış bulunuyoruz.”