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Siyaset 3 ay demişti… Bekliyoruz! Kılıçdaroğlu yine sözünü tutmadı
Siyaset

3 ay demişti… Bekliyoruz! Kılıçdaroğlu yine sözünü tutmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THK bünyesindeki yangın söndürme uçaklarını 3 ayda uçacak duruma getirebileceklerini söylemişti. Bu sözün üstünden 1 ay geçti, CHP’de uçaklarla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 16:04:00 -
3 ay demişti… Bekliyoruz! Kılıçdaroğlu yine sözünü tutmadı

 yeniakit.com.tr 

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları, haftalar boyunca Türkiye’nin ciğerlerini yaktı. Orman yangınlarıyla mücadele için hızlıca Manavgat’ta üs kuran hükümet, alevlerle mücadele için devletin tüm imkanlarını seferber etti. Yangın bölgelerinde yaşayan vatandaşlar da devletle el ele vererek, imkanları dahilinde alevlere karşı uğraş verdi. Devlet ve millet el ele vererek orman yangınlarını kontrol altına aldı.

Ancak CHP’nin başını çektiği muhalefet, orman yangınlarından bile siyasi rant devşirmek için devlet ve milletin arasını açmaya kalkıştı. Devlete karşı güveni zedelemek için elinden geleni ardına koymayan CHP, türlü yalanlarla hükümete karşı vatandaşları kışkırttı.

O yalanlardan biri de, Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki uçakların devlet tarafından çürümeye terk edilmesiydi. Yıllarca CHP’liler tarafından yönetilen THK bünyesindeki uçakların eskimiş olmasını, gece görüş sistemlerinin bile olmamasını, manevra kabiliyetlerinin sınırlı olmasını vb. olumsuz her durumu görmezden gelen CHP, 3 ay gibi bir sürede uçakların bakımını tamamlayabileceklerini söyledi. Orman yangınları nedeniyle THK uçakları konusunda hassaslaşan vatandaşları tam da hassas noktasından vuran CHP, bu açıklamasıyla vatandaşları kendi safına çekmeye kalkıştı.

Konuya dair açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uçakların bakımı gerekiyor. Yedek parça sorunları var onların giderilmesi gerekiyor. Neresinden bakılırsa, en az 3 ayda biz bir uçağı kaldırabiliriz. Çünkü sivil havacılığın kuralları var.” dedi.

Hatta başta CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, CHP’li belediye başkanları da THK uçaklarını havalandırabilecek durumda olduklarını söylemişti.

1 ay geçti… Hiçbir çalışma yok!

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin üstünden 1 ay geçti. Partiden, THK uçaklarına yönelik hiçbir açıklama gelmedi!.. 3 ayda uçakların bakımını yapabileceklerini söyleyen ve o günlerde hassas olan vatandaşlara umut satan CHP, uçaklar için halen kılını bile kıpırdatmadı. Uçakların tümünü 3 ayda kalkabilecek seviyeye getirebileceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun henüz 1 uçağın bile bakımını tamamlamaması, partinin vatandaşların hassasiyetlerini kullanarak ne kadar haince siyaset yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi!..

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