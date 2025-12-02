3 Aralık okullar tatil mi hangi illerde okullar tatil?

Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, yağışların artması ve yüksek kesimlerde karın görülmesi, gözleri yeniden olası “kar tatili” haberlerine çevirdi. Özellikle sabah saatlerinde soğuk havanın etkisini hissettiren illerde, öğrenciler ve veliler, “3 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi, yarın ders yapılacak mı” sorularını sıkça sorgulamaya başladı. İşte, detaylar...

3 Aralık’ta okullar tatil mi?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü için Türkiye genelinde eğitim öğretime ara verilmesine yönelik alınmış genel bir karar bulunmuyor. Yani şu aşamada 3 Aralık tarihinde okulların kapatılması yönünde ilan edilmiş bir uygulama yok; eğitim öğretimin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde de bugün itibarıyla toplu bir tatil kararı açıklanmış değil. Ancak bazı illerde olumsuz hava koşullarının şiddetlenmesi halinde tatil kararı alınabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.