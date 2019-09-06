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3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e gönderildi

Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin'in 1298'de, uç beyi olması için Osman Gazi'ye sancak göndermesinin 721'inci yılı törenle kutlandı- Konya'dan gönderilen berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde törenle teslim alınacak

06 Eylül 2019 Cuma 19:12
3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e gönderildi

KONYA (AA) - Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin'in, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'ye 1298'de uç beyi olarak sancak ve bazı hediyeler göndermesi, 721 yıl sonra düzenlenen törenle kutlandı.

Kent merkezindeki Sırçalı Medrese'de düzenlenen etkinlikte, 3. Alaaddin'in hediyeler göndermesinin canlandırıldığı oyun sahnelendi.

Konya'dan yola çıkan berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde törenle teslim alınacak.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, törende yaptığı konuşmada, Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin'in devletin zor zamanlarında verdiği kararın Türk devletinin devam etmesi adına önemli olduğunu söyledi.

Osman Gazi'nin taşıdığı özellikleri itibarıyla Selçuklu Sultanının bu sorumluluğu ve yükü kaldırabileceğine kanaat getirdiğini anlatan Toprak, 721 yıl önce Konya'dan uç beyliği beratını yola çıkardığını ifade etti.

Toprak, bugün ay yıldızlı bayrağın özgürce dalgalandığı, güçlü devletin şemsiyesi altında bu töreni yeniden tekrarladıklarını belirterek, "Atalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Unutulan ve unutturulan bu tür törenler bu vesileyle hatırlanacak, yeni yetişen gençliğimizin de nasıl atalara sahip olduklarının, nasıl büyük bir devletin mirasçıları olduklarının idrakine varmasına da inşallah vesile olacaktır." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya'dan Söğüt'e gönderilen sancağın, temsili uğurlama töreninin yapıldığı programın daha kapsamlı şekilde her yıl düzenleneceğini vurguladı.

Osman Bey'e gönderilen beratın Moğol istilasıyla büyük sıkıntı yaşayan Anadolu için adeta bir ışık olduğunu aktaran Altay, "Osman Bey’in topluma lider seçilmesi, ahlaki durumu, isabetli görüşleri, cesareti ve savaşçı ruhu, fetihlerle yurt edindiği beldelerde adaletli davranmasına karşılık verilen bir mükafattı." dedi.

Etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.

Programda, Konya Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenen tiyatro gösterisinde ise 3. Alaaddin'in sancak ve diğer hediyeleri vermesi, kısaca nasihat etmesi ve "Osman Gazi'yi neden seçtiği"ni anlatması canlandırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:12
  1. Konya
  2. Osman Gazi
  3. Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin
  4. Söğüt

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