3 AKINCI TİHA daha teslim edildi
Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI TİHA'nın yeni teslimatları yapıldı.
Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) teslimatları devam ediyor.
Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına, 3 Bayraktar AKINCI TİHA teslim edildi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerine yer verdi.