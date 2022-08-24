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Teknoloji 3 AKINCI TİHA daha teslim edildi
Teknoloji

3 AKINCI TİHA daha teslim edildi

Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI TİHA'nın yeni teslimatları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 15:45:00 - 2022-08-24 15:47:09

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) teslimatları devam ediyor.

Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına, 3 Bayraktar AKINCI TİHA teslim edildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerine yer verdi.

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