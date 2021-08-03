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Sağlık 3 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı
Sağlık

3 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 3 Ağustos koronavirüs verilerine göre, toplam 256.163 test yapıldı. Vaka sayısı 20.832 olarak açıklanırken, vefat sayısı ise 126 oldu. Bugün hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 6.243 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 22:13:00 - 2021-08-03 22:18:43
3 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.

Günün tablosuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli.'' ifadelrine yer verdi.

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