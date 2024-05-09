3 2 1 poğaça tarifi ve malzemeler! Maya kullanmadan puf puf kabarıyor: İşte şipşak hazır, poğaçalar size emanet

3 2 1 poğaça, adını malzemelerinin miktarından alıyor. Bu nefis tarifte; un, yumurta ve yoğurt olmak üzere üç ana malzeme kullanılıyor. Ek olarak da tuz ve yağ gibi malzemeler ekleniyor. Ayrıca maya kullanmadan da puf puf kabarıyor ve kısa sürede de hazırlanıyor. Yumuşacık kıvamını uzun süre koruyan 3 2 1 poğaçanın iç harcına dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Peki 3 2 1 poğaça nasıl yapılır?

İşte puf puf kabaran ve hemen hazırlanan 3 2 1 poğaça tarifi ve malzemeleri...

3 2 1 POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ

2 su bardağı yoğurt

3 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

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İç harcı için:

Beyaz peynir

Maydanoz

3 2 1 POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Yoğurt, sıvı yağ ve kabartma tozunu bir kabın içinde iyice karıştırın.

Unu yavaşça ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Bu süre zarfında iç harcını hazırlayın. Maydanozları ince ince kıyın ve beyaz peynirle güzelce karıştırın.

Dinlenmiş hamuru avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırın.

Hamur parçalarının içine hazırladığınız iç harcı yerleştirin ve yuvarlayarak kapatın. İç harcın tamamen kapandığından emin olun.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine poğaçaları dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin ve servis edin.

Afiyet olsun...