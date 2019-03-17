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2.El Oto SatışlarındaSon Gün 1 Nisan

ekspertiz ,yasa ,tse,13805

17 Mart 2019 Pazar 19:56
2.El Oto SatışlarındaSon Gün 1 Nisan

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  yönetmelik sonrası yürütmeye girecek tasarı 1 Nisan 2019'dan itibaren ikinci el araç alış satış işlemlerinde gerekli belgelere yetkili  merkezi raporunun da eklenmesi zorunlu hale geleceği bildirilmişti .

 

 

 

YÜRÜTME TARİHİNİN ERTELENMESİ GÜNDEMDE 

Son gün 1 Nisan olması sebebi ile yürütmeye girecek yasa tasarısı için TSE tarafından hazırlanan kalite standartlarına uygun, Hizmet Yeterlilik Belgesi alan,  ekspertiz noktalarından gelen  talep azlığı ve yeterli sayıya ulaşmaması sebebiyle  yürütme tarihinin ertelenmesi gündemde buda hem tüketicinin hemde ekspertiz esnafının kafasını karıştırmaktadır .

ALT YAPI HAZIR DEĞİL 

Yürürlüğe girecek yönetmelikte bir çok açık ve eksiklik var bunlardan biriside noter entegrasyonu,  satışlarda ekspertiz raporu noter bilgi sisteminden takip edileceği belirtilmiş olup gerekli network alt yapısı hazır olmadığı belirtilmektedir .

ŞU AN 50 FİRMA HYB BELGELİ 

1 Nisanda yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında hazırlıklarını tamamlayıp TSE ye başvuru yapıp HYB alan firma sayısı çok az ,talebi ne kadar karşılar belirsiz .çoğu ekspertiz firması bu belirsizlik sebebiyle beklemekte ,yürütmelikteki eksikler sebebiyle oluşan soru işaretlerinin giderilmesini talep etmektedir . 

TÜKETİCİ MAĞDUR OLUYOR

2.el araç satışlarında meydana gelen mağduriyetlerin önüne geçilmesi için hazırlanan bu yönetmeliğin ertelenmesi kimseye fayda sağlamıyacağı bir an önce gerekli çalışmaların yapılarak ivedi bir şekilde sistemin devreye alınması gerektiği belirtilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:01
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