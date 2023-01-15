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Otomotiv 2.el araba piyasasında dikkat çeken detay: EYT etkisi, 'acil' ibaresi! Otomobil fiyatlarında son durum
Otomotiv

2.el araba piyasasında dikkat çeken detay: EYT etkisi, 'acil' ibaresi! Otomobil fiyatlarında son durum

İkinci el araba piyasasında EYT hareketliliği görülüyor. EYT, ikinci el araç piyasasında da büyük etki hakim. 'Satılık' ilanlarının formatı değişti. Milyonlarca kişinin beklediği EYT kararının açıklanmasıyla hem araştırmalar hem de ödemeler için hazırlıklar hızlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında ilanların çoğunda 'acil' ibaresi bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 11:46:00 - 2023-01-15 12:01:59
2.el araba piyasasında dikkat çeken detay: EYT etkisi, 'acil' ibaresi! Otomobil fiyatlarında son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik hakkı tanınacağı açıklamasının ardından; bu düzenlemeden yararlanmak isteyen yaklaşık 2,5 milyon kişi, yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesini bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, prim gün veya yıl eksiği olanlar ise bu eksiklerini kapatabilmek için askerlik ve doğum borçlanması yapabiliyor. Bu kapsamda birçok kişi 1 Ocak 2023 öncesi SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurularını yaparken, bir kısmı da başvuru için yasanın çıkmasını bekliyor.

EYT için askerlik veya doğum borçlanmalarını ödeyecekler arasında, otomobil başta olmak üzere arsa, iş yeri, motosiklet, cep telefonu ve ev aletlerini satılığa çıkaranlar bulunuyor. 'EYT nedeniyle' ibareli satış ilanlarında 'acil' olduğu da vurgulanıyor.

Konut, dükkan ve arsasının yanı sıra cep telefonu veya koşu bandını satılığa çıkaranlar oluyor. Emlak ve ürün satışı yapılabilen sitelerde yüzlerce 'EYT nedeniyle satılık' ilanı yer alıyor. İlanların çoğunda da 'acil' ibaresi bulunuyor.

EYT İLANLARINDAN ÖRNEKLER

Otomobil fiyatlarında son durum;

postanın aktardığı haberde: Türkiye'nin birçok ilinden ilan veren EYT'lilerden biri, Aydın Yenipazar'da 456 metrekarelik arsasını 320 bin TL'ye satışa çıkardı. İlanda 'EYT'den dolayı 450 metrekarelik arsamı satıyorum' açıklaması bulunuyor. Konya Selçuklu'da bir kişi ise 'EYT ödemesinden dolayı satılık cep telefonu dükkanı' şeklinde verdiği ilan ile 60 metrekarelik dükkanını 159 bin TL'ye satışa çıkardı.

Afyonkarahisar'dan bir EYT'li, 1999 model aracını EYT nedeniyle satılığa çıkardığını belirttiği ilanda, 188 bin TL talep ediyor. İstanbul'dan bir EYT'li de 2011 model aracı için 189 bin TL istiyor. Bir satış sitesinde EYT nedenli 11 emlak, 56 araç, 3 ev aletleri ve 1 tarım makinası ilanı bulunuyor.

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