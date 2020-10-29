29.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!"."

(Şuarâ Suresi - 88) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Dünya baştan sonuna kadar yararlanılacak bir geçimdir, ama onun en hayırlı geçimliği saliha kadındır.”



[Müslim, Rada 64, (1467); Nesai, Nikah 15]