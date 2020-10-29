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İSLAM 29.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-29 06:55:00 -
29.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!"."

 (Şuarâ Suresi - 88)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Dünya baştan sonuna kadar yararlanılacak bir geçimdir, ama onun en hayırlı geçimliği saliha kadındır.”

[Müslim, Rada 64, (1467); Nesai, Nikah 15]

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