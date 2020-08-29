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İSLAM 29.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-29 06:27:00 -
29.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ لَنْ يُص۪يبَنَٓا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَاۚ هُوَ مَوْلٰينَاۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"De ki: "Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim mevlâmızdır." Müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar."

 (Tevbe Suresi - 51)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"İyilikten başka bir şey ömrü artırmaz. Duadan başka bir şey de kazayı önlemez."

(Tirmizi, Kader: 6)

 

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