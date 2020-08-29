29.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





قُلْ لَنْ يُص۪يبَنَٓا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَاۚ هُوَ مَوْلٰينَاۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"De ki: "Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim mevlâmızdır." Müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar."

(Tevbe Suresi - 51) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İyilikten başka bir şey ömrü artırmaz. Duadan başka bir şey de kazayı önlemez."

(Tirmizi, Kader: 6)