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Gündem 29 kişinin öldüğü yangın faciasında 16 katlı bina havadan görüntülendi
Gündem

29 kişinin öldüğü yangın faciasında 16 katlı bina havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-02 19:38:00 - 2024-04-02 19:43:54

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında çıkmıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken yangının çıktığı 16 katlı bina dron ile havadan görüntülendi.

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