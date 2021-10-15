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Yaşam 29 Ekim’de tatil kaç gün? 29 Ekim resmi tatil mi?
Yaşam

29 Ekim’de tatil kaç gün? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala pek çok kişi resmi tatilleri araştırmaya başladı. Peki, 28-29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim okullar olacak mı? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:19:00 -
29 Ekim’de tatil kaç gün? 29 Ekim resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala okulların kaç gün tatil olacağı merak edilmeye başlandı.  Pek çok kişi 28 Ekim’de de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil oluyor mu?

29 Ekim’de tatil kaç gün? 29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir. Kısacası 28 Ekim Perşembe yarım gün 29 Ekim Cuma ise tam gün resmi tatil.

2022 yılı resmi tatiller

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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