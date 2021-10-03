29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim'de kaç gün izin var?

29 Ekim tatil mi? sorusu günün sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Her yıl 29 Ekim’de ülkemizde cumhuriyet bayramı olarak kutlanıyor. Milyonlarca çalışanın yanında hem ilkokul, ortaokul e lise öğrencileri ile hem de üniversite öğrencileri 29 Ekim’de okulların tatil olup olmayacağını, 29 Ekim’de resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 29 Ekim günü resmi tatil mi olacak? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? İşte detaylar.

2021'in resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2021'de kaç gün tatil var? Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağı merak konusu. Vatandaşlar tatil planlarını da resmi tatillere göre yapıyor. Peki 29 Ekim resmi tail mi, kaç gün tatil?

29 Ekim hangi gün?

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.

29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim’in tatil olup olmadığını merak edenler 29 Ekim tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tam yarım gün mü tatil? sorularını da sormakta. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil. 29 Ekim cuma gününe denk gelmekte. 28 Ekim yani perşembe günü yarım gün gün çalışma olacağından araya da hafta sonu gireceğinden 3 buçuk gün tatil olmuş olacak.