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Ekonomi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Ekonomi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Cumhuriyetin başkentinin ticaret odası olarak, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emanetini çalışarak, üreterek, ticaret yaparak, istihdam sağlayarak daha da ileriye taşıyacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:58:01 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyetin ilan edildiği günün ülke tarihinin en önemli ve gururlu günü olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin başkentinin ticaret odası olarak, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emanetini çalışarak, üreterek, ticaret yaparak, istihdam sağlayarak daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, esarete razı olmayan Türk milletinin, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı tarihte eşi görülmemiş bir kahramanlıkla sürdürdüğünü ve zaferle sonuçlandırdığını kaydetti.

Cumhuriyetin, tarih boyunca onurundan taviz vermeden bağımsızlığı için kanıyla, canıyla mücadele etmiş Türk milletinin en değerli kazanımı olduğuna dikkati çeken Baran, bu zaferin ardından Cumhuriyetin "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." ilkesiyle kurulduğunu belirtti.

Baran, Türk milletinin yokluklar içinde inşa ettiği genç Cumhuriyetin, bugün dünyanın en büyük ilk 20 ülkesi arasında yer aldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimiz, gerek kuruluşu gerekse bugünkü ekonomik, sosyal ve kültürel birikimiyle tüm mazlum milletlere örnek olmakta ve bir ülkenin nasıl küllerinden doğabildiğini göstererek onlara umut vermektedir. Cumhuriyetin başkentinin ticaret odası olarak, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emanetini çalışarak, üreterek, ticaret yaparak, istihdam sağlayarak daha da ileriye taşıyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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