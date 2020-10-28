29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bilimde, sanatta, ticarette, üretimde, sporda ve her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yaparak Cumhuriyet'e sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Palandöken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve ilelebet yaşatmanın herkesin "boynunun borcu" olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, kazanılan zaferlerin tacı niteliğinde olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, 'Cumhuriyet, düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.' Dolayısıyla 7'den 70'e genç, yaşlı, bilimde, sanatta, ticarette, üretimde, sporda, her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yaparak Cumhuriyet'e sahip çıkmalıyız. Ülkemizin en önemli değerlerinden, neredeyse 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyor, sonsuza dek var olmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı tüm esnaf ve sanatkar adına en içten dileklerimle kutluyorum."

- "En büyük mirasımız Cumhuriyet"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da Cumhuriyet'in 97'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Cumhuriyet'in, "en büyük miras" olduğuna işaret eden Apaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir zafer ve inançla 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak hepimizin müşterek vazifesidir. Türk şoför esnafı adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi'mizin zafere ulaşmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

