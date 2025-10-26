29 Ekim afişlerini görenler gözlerine inanamadı! Valilik apar topar harekete geçti
Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan afişlerde büyük bir hata yapıldı. Valilik olayı fark eder etmez afişlerin yenilerini astı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, Muğla'da çekilen bir fotoğraf gündem oldu.
Muğla Valiliği şehirdeki bilboardlara 29 Ekim afişi astı.
Ancak afişlerde ilginç bir hataya imza atıldı. Afişlerde "Cumhuriyet" kelimesinin yanlışlıkla "Cuhmuriyet" diye yazıldığı görüldü.
Hatanın fark edilmesinin ardından valilik anında harekete geçti. Muğla Valiliği, yeni afişleri bilboardlara astı.