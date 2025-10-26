  • İSTANBUL
Gündem 29 Ekim afişlerini görenler gözlerine inanamadı! Valilik apar topar harekete geçti
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan afişlerde büyük bir hata yapıldı. Valilik olayı fark eder etmez afişlerin yenilerini astı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, Muğla'da çekilen bir fotoğraf gündem oldu.
Muğla Valiliği şehirdeki bilboardlara 29 Ekim afişi astı.


Ancak afişlerde ilginç bir hataya imza atıldı. Afişlerde "Cumhuriyet" kelimesinin yanlışlıkla "Cuhmuriyet" diye yazıldığı görüldü.
Hatanın fark edilmesinin ardından valilik anında harekete geçti. Muğla Valiliği, yeni afişleri bilboardlara astı.

 

4
Yorumlar

normal değilmi diyecem ama vali istifa

valiyi alacaksın kim sorumlusysa ama nerde arapcılar ümemtcilerin umurundamı

bakalım bu valiye kim

Muğla Valisi Dr. İdris AKBIYIK16.08.2023 1971 yılında Malatya`nın Doğanşehir İlçesinin Çavuşlu Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Çavuşlu Köyü İlkokulunda, ortaokul ve lise tahsilini Polat Kasabasında tamamladı. alın gitsin bunu nasıl cumhuriyeete bağlı yoksa farklı bir yeremi
