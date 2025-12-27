29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Hangi illerde okullara kar tatili var?

Yurt genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, bazı illerde şimdiden günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve bazı bölgelerde beyaz örtünün kalıcı hale gelmesinin beklenmesi, öğrenci ve velileri “29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?” sorusuna yöneltti. Peki, Pazartesi okullar tatil mi?

İçişleri Bakanlığı’ndan yoğun kar uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, özellikle Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun geniş bir bölümünde kar yağışının etkisini artıracağı belirtildi.

Hangi bölgelerde kar yağışı daha kuvvetli olacak?

Yapılan açıklamaya göre Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksek kesimleriyle Ağrı, Kars ve Van’da 5 ila 20 santimetre arasında kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde de yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda Kulp, Lice, Hazro çevreleri ile Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisinde; Batman’ın kuzeyinde Kozluk ve Sason ilçelerinde; Siirt’in kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde de etkili olacağı bildirildi.

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Kar yağışının etkisini artıracağına yönelik uyarılar sonrası, 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar valilikler tarafından eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre kararların il bazında alınacağını belirtiyor.