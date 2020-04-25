288 ekranda 700 kişi 23 Nisan’ı kutladı

Uluslar arası Rotary 2420.Bölge Rotaryenleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıldönümünü 288 ayrı ekranda bulunan 700 kişilik bir katılımcı ile coşkulu bir şekilde kutladılar.

Korana virüsü nedeni ile bu yıl açık alanda kutlama yapılamayan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yıldönümünü Rotary, yaptığı telekonferanslarla güzel bir şekilde kutladı.

Yaklaşık 700 kulüp üyesinin bayramı kutlanırken, iyi dilek ve temenniler alındı. 23 Nisan tarihinin, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde Türk ulusu için ne kadar önemli olduğunu belirten Bölge Guvernörü Nezih Bayındır, dünyanın en büyük liderlerinden biri olan Atatürk’ün bu özel günü çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Dünyada çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek ülke olduğumuzu hatırlatan Bayındır ”Son yıllarda tüm dünya çocuklarını bu özel günde ülkemizde misafir edildiğini bildiren bir mektup yazıldı ve İngilizceye çevrildi. Dünya üzerindeki 1 milyon 219 bin Rotaryene iletilmek üzere dünyanın 218 ülkesinde görev yapan 534 ayrı Rotary Bölgesindeki Dönem Guvernörlerine gönderildi. Türk Ulusunun bu çok özel günü tüm dünyaya bir kez daha duyuruldu. Ayrıca mektubun ekine, Rotary’nin gençleri olan İstanbul Rotaract Kulübü’nün hazırlamış olduğu İngilizce Çocuk Gazetesi de eklendi ve bu gazetede de Mustafa Kemal Atatürk’ün vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin ardından bu özel günü çocuklara armağan edişi haber olarak işlendi” denildi.