284 milyon dolarlık ihracat rekoru sonrası Türkiye'de Mayıs’ta da 263 Milyon dolarlık ihracat ile dikkat çekti

Mayıs’ta 263 Milyon Dolarlık İhracat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da Mayıs ayında 263,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 298,6 milyon dolarlık ise ithalat gerçekleştirildi.

TÜİK verilene göre Çorum, Mayıs ayında yaptığı 263,9 milyon dolarlık 2024 yılındaki iyi performansına devam ediyor.

2023 yılında yüzleri güldüren Çorum, TR-83 bölgesinin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Çorum, 2022 yılının tamamında 1 milyar 886 milyon 894 bin dolarlık ihracatıyla Karadeniz Bölgesi’nin zirvesinde yer aldı. Çorum sanayicisi, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 ili geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı.

BİR YILDA 1,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Çorum, 2023 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Kent sanayicisi, Ocak ayında 119,5 milyon dolar, Şubat ayında 95,7 milyon dolar, Mart ayında 169,2 milyon dolar, Nisan ayında 107,3 milyon dolar, Mayıs ayında 115,3 milyon dolar, Haziran ayında 128,9 milyon dolar, Ağustos ayında 157,7 milyon dolar, Eylül ayında 135,9 milyon dolar, Ekim ayında ihracat 190,8 milyon dolar, Kasım ayında 161,1 milyon dolar ve Aralık ayında 243,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Çorum’un 2023 yılı ihracat 1 milyar 625 milyon dolar oldu.

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2024’TE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da Mayıs ayında yapılan 263,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Çorum, yılın ilk beş ayında 1 milyar 199 milyon dolarlık ihracatla etkili performansını sürdürdü. Kent sanayicisi, Ocak ayında 196, Şubat ayında 197, Mart ayında 355, Nisan ayında 188,4, Mayıs ayında 263,9 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı. Mayıs ayıyla birlikte toplamda 1 milyar 199 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Çorum, kendi adına yeni bir rekora da imza atmış oldu.

BÖLGEDE DURUM

Yine Çorum’un içerisinde bulunduğu TR-83 bölgesinde Çorum, Nisan ayında 263,9 milyon dolarlık ihracatıyla bölgede lider durumda. Samsun’da Mayıs ayında 134,1 milyon, Tokat’ta 3,2 milyon dolar, Amasya’da ise 12,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu verilerle birlikte Çorum, Mayıs ayındaki 263,9 milyon liralık ihracatıyla bölgede lider oldu.

TÜRKİYE GENELİ

TÜİK’in Türkiye geneline ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %11,3 arttı, ithalat %10,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat %10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat %4,5 arttı, ithalat %9,2 azaldı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %9,2 artarken ithalat %8,0 azaldı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Mayıs ayında %9,2 artarak 20 milyar 112 milyon dolardan, 21 milyar 969 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %8,0 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan, 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,5 azalarak 45 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,7 oldu.

Dış ticaret açığı Mayıs ayında %48,0 azaldı. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %48,0 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında %63,4 iken, 2024 Mayıs ayında %78,7’ye yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs döneminde %34,3 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %34,3 azalarak 56 milyar 33 milyon dolardan, 36 milyar 805 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde %64,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde %74,4’e yükseldi.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %32,1 azalarak 55 milyar 321 milyon dolardan, 37 milyar 559 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde %62,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %72,1’e yükseldi.”